Ronaldo alla Continassa: il fuoriclasse portoghese ha iniziato il ritiro con la Juve dopo aver terminato le vacanze post Euro 2020 – VIDEO

Questa mattina, intorno alle 08.35, Cristiano Ronaldo si è presentato alla Continassa per iniziare il ritiro con la Juve.

Il portoghese ha concluso ieri le vacanze post Euro 2020, ed ora è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri per il suo quarto anno consecutivo a Torino. Ronaldo è poi arrivato al J Medical per i test: bagno di folla per il portoghese.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24