Juventus, Ronaldo resta? Incontro tra Cherubini e Mendes

Cristiano Ronaldo capocannoniere di Euro 2020: vertice tra Cherubini e Mendes per il suo futuro atteso a breve

La Juventus domani si ritrova alla Continassa, senza Cristiano Ronaldo. Il numero 7 è stato il capocannoniere di Euro 2020 (5 gol e un assist in 4 partite) ed ora si sta godendo le meritate vacanze.

Come riporta Tuttosport, è atteso a breve un vertice tra Federico Cherubini e Jorge Mendes, potente agente di Ronaldo, per far luce sul suo futuro: l’ipotesi di una permanenza in bianconero è la più concreta.