Cristiano Ronaldo ha segnato solo un gol in queste prime 4 partite della Juventus in Champions. Nessuno però tira quanto lui

Cristiano Ronaldo non si limita a essere il principale tiratore in Serie A. Pure in Champions League, il fenomeno portoghese è quello sia con più conclusioni totali che con la media più alta.

Cristiano Ronaldo, che ha giocato tutte e 4 le gare della Juventus finora, ha confezionato 24 tiri complessivi. Conclude invece 6.1 volte ogni 90′. Il secondo giocatore con più conclusioni totali è Lewandowski, che ha già segnato 6 reti in questo inizio di Champions League.