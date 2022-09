Juventus, Bonucci si sfoga sui social: «Depredati, ma questo trasformiamolo in rabbia» – FOTO

Leonardo Bonucci si sfoga sui social dopo la partita tra Juventus e Salernitana, dopo l’episodio nel finale di match

IL MESSAGGIO – «Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti»