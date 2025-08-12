Juventus, si riapre la pista per Sancho? L'indiscrezione...

In casa Juventus tiene banco la trattativa per Sancho, ecco l’ultima indiscrezione tiene in ansia i tifosi bianconeri, cosa filtra

Jadon Sancho continua a essere uno dei nomi più discussi nel calciomercato della Juventus. L’esterno offensivo inglese, classe 2000, è al centro di una vera e propria corsa che coinvolge sia la Roma che i bianconeri, ma con strategie e priorità diverse. Come riportato da La Repubblica, nella capitale Gian Piero Gasperini spinge per portare Sancho nella squadra giallorossa, vedendolo come il rinforzo ideale per il reparto offensivo. Tuttavia, il costo elevato dell’operazione, che comprende sia il cartellino che l’ingaggio, resta un ostacolo importante per il club.

Il Manchester United, che detiene il suo cartellino, sarebbe disposto a cedere il giocatore con formule flessibili, ma non ha intenzione di svendere un calciatore acquistato nel 2021 per circa 90 milioni di euro. Inoltre, l’ingaggio di Sancho è tra i più alti della rosa dei Red Devils, il che complica ulteriormente le trattative per qualsiasi club interessato.

Nonostante l’interesse concreto della Roma, il giocatore sembra essere maggiormente orientato verso la Juventus, che sarebbe la sua destinazione preferita. Il progetto tecnico di Igor Tudor, unito alla possibilità di giocare in un club con grandi ambizioni sia in Italia che in Europa, rappresenta per Sancho una grande opportunità di rilancio, dopo alcune stagioni altalenanti in Premier League.

Per i bianconeri, l’arrivo di Sancho dipenderebbe anche dalle cessioni. La dirigenza starebbe valutando come liberare spazio salariale e reperire le risorse necessarie per un’operazione che, anche sotto forma di prestito, comporterebbe comunque un investimento significativo. In passato, la Juventus aveva già trovato un’intesa di massima con il Manchester United per 25 milioni di euro, ma resta da risolvere la questione dell’ingaggio, che dovrebbe essere ridotto o distribuito su più anni per rientrare nei parametri economici del club. Le prossime settimane si preannunciano decisive: se da un lato la Roma è pronta a inserirsi qualora ci fossero le condizioni, dall’altro la Juventus continua a rimanere la destinazione preferita di Sancho. Il giocatore, intanto, aspetta, consapevole che il suo futuro potrebbe essere deciso negli ultimi giorni di mercato.