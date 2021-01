Juventus Spal, i convocati di Marino: out Mora e Murgia

Pasquale Marino ha diramato la lista dei convocati in vista di Juventus-Spal di Coppa italia

Pasquale Marino, allenatore della Spal, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera di Coppa Italia contro la Juventus. Non risultano nell’elenco gli infortunati Federico Di Francesco e lo squalificato Tumminello. Mora e Murgia non sono stati convocati per problemi di gastroenterite.

PORTIERI: Berisha, Minelli, Thiam

DIFENSORI: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic, Vicari

CENTROCAMPISTI: Dickmann, Esposito, Missiroli, Sala, Sernicola, Strefezza, Valoti, Viviani

ATTACCANTI: Brignola, Floccari, Moro, Paloschi, Seck.