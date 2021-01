Juventus Spal, i convocati di Pirlo: la decisione su Cristiano Ronaldo

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista di Juventus-Spal di Coppa Italia

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera di Coppa Italia contro la Spal. Come preventivato, Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla partita.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Da Graca.