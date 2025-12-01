Juventus, Spalletti svela: «Yildiz? Sì, può giocare da terminale offensivo. Chi ha qualità, se li si avvicina al pollaio diventa più facile...»

Juventus, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti in conferenza: «Yildiz? Sì, può giocare da terminale offensivo»

Domani sera, alle ore 21.00, lo Stadium ospiterà la sfida tra Juventus e Udinese, valida per gli ottavi di Coppa Italia. In vista dell’appuntamento, nella giornata di oggi – lunedì 1 dicembre – il tecnico bianconero si è presentato in conferenza stampa alle 16.00 per introdurre il match. Di seguito un estratto delle sue parole.

YILDIZ NUMERO 9 – «Sì, può giocare da terminale offensivo. Come è successo in precedenza, questi che hanno queste qualità, se li avvicina al pollaio diventa più facile trovarsi nelle condizioni di tirare in porta perché buttan via meno roba. Quando chiedete Yildiz esterno perché punta l’uomo è una verità, ma c’è bisogno di entrare in più spazi nel suo caracollare.

Ma quando hanno palla gli altri lo costringono a venire più indietro, con i terzini che salgono. Giocando lì gli si fa spendere più corsa, più energia per una fase dove non ci dà grandissima soluzione a livello qualitativa anche se ci dà una mano a livello di sostanza. Se quelle corse gli si fanno spendere per cercarsi quello spazio che a lui fa piacere per andare a far male si guadagna roba».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24