Juventus, sprint per En‑Nesyri! E’ lui adesso il favorito per l’attacco dei bianconeri! Gli aggiornamenti

Juventus, accelerata per En‑Nesyri: il marocchino diventa il nome in pole per l’attacco bianconero. Tutte le ultime novità

La Juventus sta intensificando i contatti per Youssef En‑Nesyri, attaccante marocchino seguito anche da Napoli e Siviglia. Il club bianconero è alla ricerca di una prima punta e ha deciso di accelerare su questo fronte nelle ultime ore.

La distanza ancora presente con il Crystal Palace per Mateta ha spinto la dirigenza juventina a virare con decisione su En‑Nesyri, attualmente al Fenerbahce. Il profilo piace molto e rappresenta un’alternativa concreta al francese, con cui la trattativa continua a presentare ostacoli.

Nonostante l’interesse di più club, il Napoli risulta al momento in vantaggio nella corsa al 28enne marocchino. La squadra di Spalletti appare infatti la più vicina a chiudere l’operazione, salvo nuovi tentativi della Juventus per Mateta. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

