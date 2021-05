Juventus, svolta in panchina: Agnelli vuole Allegri. Le ultime su Pirlo

Continuano le indiscrezioni su un possibile ritorno di Allegri alla Juventus. Ecco la possibile opzione pensata da Agnelli

Nonostante gli ultimi risultati positivi ottenuti in panchina da Andrea Pirlo, continuano le voci su un possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport sul tema.

«Andrea Agnelli vorrebbe riaffidare la guida tecnica della Juventus ad Allegri con ruolo di allenatore-manager. Si prospetta un allontanamento di Fabio Paratici con la figura di Federico Cherubini rafforzata. Le richieste economiche di Allegri sono però importanti e il tecnico attende ancora il Real. L’agente dell’allenatore era oggi a Madrid per parlare col club spagnolo. Ci sono poi altri due club interessati: l’Inter che deve capire come finirà con Conte e il Napoli che spera che Allegri non vada in nessuna di queste squadre per fare l’ultimo assalto. Ad ora la soluzione più probabile è quella del ritorno di Allegri sulla panchina bianconera, ma quest’anno le sorprese sono dietro l’angolo».