Juventus, Tacchinardi non ha dubbi: «Su Tudor dico questo tra campionato e Champions» - Calcio News 24

Tudor Juventus: Tacchinardi difende il tecnico e invita l’ambiente all’unità

La Juventus attraversa un momento complicato, segnata da cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League, ma non tutti sono pronti a puntare il dito contro la squadra o il suo allenatore. A scendere in campo in difesa di Igor Tudor è stato Alessio Tacchinardi, ex centrocampista e bandiera bianconera, che attraverso i social ha voluto lanciare un messaggio chiaro all’ambiente juventino. Il suo intervento, diffuso tramite una storia su Instagram, è diventato virale e ha riacceso il dibattito sul progetto Tudor Juventus.

Tacchinardi ha pubblicato l’attuale classifica di Serie A, invitando a leggere i numeri prima di cedere al pessimismo. Nonostante le critiche sul gioco e sui risultati, la Juventus di Tudor si trova infatti a pari punti con l’Inter (12), a una sola lunghezza dal Milan e a tre dalla coppia di testa composta da Napoli e Roma. Una situazione, sottolinea l’ex centrocampista, tutt’altro che drammatica e che dimostra come il giudizio mediatico stia dipingendo un quadro eccessivamente negativo.

Nel suo messaggio, Tacchinardi ha chiesto equilibrio e sostegno, ricordando che la squadra è ancora imbattuta in campionato e pienamente in corsa per i vertici della classifica. “La Juventus si ama, si critica ma non si distrugge”, ha scritto l’ex bianconero, invitando i tifosi a difendere l’allenatore croato in un momento di grande pressione.

Il post è stato accompagnato da una frase significativa rivolta direttamente al tecnico: “Ne odustaj Igor”, che in croato significa “Non mollare, Igor”. Un messaggio d’affetto e incoraggiamento, ma anche un segnale di solidarietà tra due ex compagni di spogliatoio. Tacchinardi e Tudor, infatti, hanno condiviso anni importanti in bianconero, cementando un rapporto di rispetto e amicizia che oggi si riflette in questo gesto pubblico.

Il sostegno dell’ex centrocampista arriva in un clima di crescente scetticismo attorno al progetto Tudor Juventus, accusato da alcuni di proporre un gioco troppo prudente e poco spettacolare. Ma per Tacchinardi, la priorità deve essere quella di fare quadrato e di proteggere il gruppo. Solo attraverso unità e fiducia reciproca, sostiene, la Juventus potrà ritrovare la propria identità vincente.

Un messaggio che suona come un richiamo alla storia e ai valori del club: nei momenti di difficoltà, la Juventus deve restare unita, e Igor Tudor merita il tempo e il sostegno necessari per dimostrare il suo valore.