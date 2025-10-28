Juventus, tante spese e pochi risultati. Investimenti da quasi un miliardo di euro dall'ultimo Scudetto! - Calcio News 24

Juventus, tantissimi investimenti ma pochi risultati dopo l’ultimo Scudetto. Ecco la situazione attuale

La Juventus ha speso oltre 750 milioni di euro sul mercato dall’ultimo scudetto, senza contare bonus e commissioni. Una cifra enorme, ma che non ha portato né a imporsi in Italia né tantomeno in Europa.

L’obiettivo, all’alba del Covid, era passare dai nove campionati vinti consecutivamente al trionfo in Champions League, ma quel sogno è rimasto tale. Nonostante quasi 600 milioni di euro incassati dalle cessioni nello stesso periodo, i numeri restano crudeli: un’ambizione costosissima che non ha raggiunto i traguardi e una “rivoluzione” di cui, a questo punto, si fatica a capire la direzione.

Ecco l’analisi proposta da La Gazzetta dello Sport. Investimenti ingenti e difficoltà a vendere. Gli ultimi anni sono stati complessi per la Juventus, tra sforzi economici post-Covid, cambi al comando per le inchieste sulle plusvalenze e tentativi di rilanciarsi con rose più giovani e meno costose. La fotografia dei conti rivela spese importanti: 72 milioni per Arthur Melo, 50 per Federico Chiesa, 70 per Dusan Vlahovic, oltre 40 per Gleison Bremer, fino ai recenti 51,3 per Teun Koopmeiners, 50 per Douglas Luiz e 43,9 per Lois Openda. La Juventus ha speso molto, ma ha sempre faticato a vendere, intrappolata in investimenti passati troppo convinti e in stipendi ormai fuori mercato.

L’unica eccezione in termini di cessioni di valore, a parte la “Next Gen” che ha fornito gioielli venduti qua e là, è stata Matthijs De Ligt al Manchester United per 67 milioni di euro nel 2022. Le altre operazioni significative riguardano immediati disinvestimenti come Nico Gonzalez e Douglas Luiz, ereditati da precedenti gestioni.

La stella polare smarrita

È vero, John Elkann ha già confermato la disponibilità a un nuovo aumento di capitale. Ma dopo otto partite senza vittorie e un ottavo posto in classifica, questi oltre 750 milioni di euro pesano come macigni. La proprietà e la dirigenza bianconera hanno un estremo bisogno di trovare una via chiara, una stella polare da seguire per ritrovare un futuro vincente. Il punto non è spendere meno, ma “diversamente”, evitando di ritrovarsi ogni sei mesi a dover rivalutare tutte le scelte fatte, dal mercato alle decisioni tecniche.

La pressione sugli investimenti come Koopmeiners o Openda non riguarda solo il costo del cartellino, ma anche le fatiche societarie e le speranze dei tifosi. A Torino c’è un estremo bisogno di ritrovare il sorriso, come accaduto per Kenan Yildiz, che ora si cerca in tutti i modi di non “sacrificare”, o per Khephren Thuram, pagato 20 milioni un anno fa e oggi dal valore raddoppiato. Non è solo questione di soldi, ma di speranze dei tifosi e progetti della società: ogni volta che il club investe, si mette in gioco, e il popolo juventino consuma fiducia. Ma dopo 750 milioni di euro, sia sugli spalti che ai piani alti della società si sente la fatica del passato. Da Comolli, dal prossimo allenatore e dai calciatori di oggi (e di domani) passa il riscatto della “Signora”.

