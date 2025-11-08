Juventus Torino, Cabrini carica i bianconeri: «C’è consapevolezza che sia una gara molto sentita. Lui può essere decisivo. Spalletti? Inizio che da fiducia, dovrà fare questo»

Juventus Torino, Cabrini carica i bianconeri in vista del Derby. Poi il pensiero su Spalletti: le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport

Il giorno del derby di Torino è arrivato, con la Juventus pronta a ospitare il Torino all’Allianz Stadium. Una sfida carica di tensione e passione, che segna un momento cruciale nella stagione per entrambe le squadre. Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini, storico campione del mondo nel 1982 e grande ex bianconero, ha condiviso la sua visione sulla sfida, sottolineando che, per lui, non ci sono preparazioni particolari rispetto a una partita normale, pur riconoscendo l’importanza del match.

SUL DERBY DI TORINO – «C’è la consapevolezza che sia una gara molto sentita, con una responsabilità maggiore verso le persone che vengono a tifare».

SU SPALLETTI ALLA JUVENTUS – «Vincere a Cremona e pareggiare con lo Sporting dà fiducia a tutto l’ambiente. Lui dovrà arrivare a guidare la squadra, ma questo non si fa in tre giorni».

SU VLAHOVIC E IL SUO RUOLO NEL DERBY – «Vorrei che diventasse protagonista – non solo in questa partita. Se elimina le questioni extra campo e si mette in testa di essere una pedina importante, può diventarla».

