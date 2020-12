Juventus-Torino, i convocati per il derby: la lista di Pirlo

La lista dei convocati di Pirlo in vista del derby tra Juventus e Torino di questo pomeriggio all’Allianz Stadium

Dopo il Torino, anche la Juventus ha diramato la lista dei convocati per il derby di questo pomeriggio alle 18 contro i granata di Giampaolo. Out per infortunio Buffon, Chiellini e Demiral, oltre allo squalificato Morata.

La lista dei convocati di Pirlo per la stracittadina dell’Allianz Stadium:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel;

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta;

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski;

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.