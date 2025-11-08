Torino News
Juventus Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE
Juventus Torino, all’Allianz Stadium il derby della Mole valido per la giornata numero 11 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
(Lorenzo Bosca – Inviato all’Allianz Stadium). Riflettori accesi all’Allianz Stadium per il derby della Mole. La Juventus del neo tecnico Luciano Spalletti ospita il Torino di Marco Baroni (in panchina, causa squalifica, presente il vice Colucci). I bianconeri per non perdere il treno verso le posizioni più nobili del campionato e – magari – mantenere intatte le ambizioni di scudetto. I granata per inanellare il sesto risultato utile consecutivo e trovare una vittoria che manca da oltre dieci anni. La stracittadina in campo a partire dalle 18 in punto. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Juventus Torino.
JUVENTUS TORINO LIVE:
🔴La diretta testuale del derby della Mole dalle 18
🔴La diretta testuale del derby della Mole dalle 18
Convocati Juve per la sfida contro il Torino: ecco la decisione di Spalletti su quei calciatori in dubbio. La lista completa
Convocati Torino per la il derby contro la Juventus: ecco le scelte di Baroni per il match delle 18 dello Stadium
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...