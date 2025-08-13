Juventus, incontro dirigenza Tudor: ecco dove sarà accontentato, filtra una convinzione

Juventus, in programma un incontro fondamentale tra la dirigenza e il tecnico Igori Tudor, ecco quale sarà la prima scelta sul mercato, mentre il nuovo allenatore si aspetta…

Domani, dopo l’amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen allo Stadium, è previsto un incontro cruciale tra la dirigenza bianconera e l’allenatore Igor Tudor. Questo summit servirà a fare il punto sullo stato attuale della squadra, al termine delle prime settimane di preparazione, ma anche per discutere le strategie di mercato in vista della parte finale dell’estate. La riunione offrirà l’opportunità di analizzare i segnali emersi dalle amichevoli precampionato, includendo le ultime valutazioni che l’allenatore otterrà dalla partita di domani, che vedrà scendere in campo principalmente i giocatori meno utilizzati contro il Borussia Dortmund. Sarà anche l’occasione – spiega Tuttopsort in edicola – per confrontarsi sulle priorità tecniche e su come affrontare le prossime settimane di mercato.

In cima alla lista dei temi, ci sarà la trattativa per Randal Kolo Muani, principale obiettivo per rinforzare l’attacco. I contatti tra il direttore generale Damien Comolli e il Paris Saint-Germain sono quotidiani, e la Juventus sta cercando di chiudere l’accordo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, cercando di avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dal PSG, rispetto ai 45 milioni offerti. Un altro argomento rilevante riguarderà Matt O’Riley, centrocampista del Brighton, che la Juventus sta osservando come possibile rinforzo. Le recenti aperture del club inglese alla cessione, anche in prestito, hanno riacceso l’interesse, ma l’operazione dipenderà dalle cessioni che la società dovrà realizzare.

Il vertice affronterà anche il tema delle cessioni, con particolare attenzione a Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Nicolò Savona, Gleison Bremer (in ottica gestione fisica) e Lloyd Kelly, valutando le offerte e le possibili operazioni per liberare risorse economiche per i nuovi acquisti. L’obiettivo principale chiosa il noto quotidiano sarà definire quali operazioni portare avanti con decisione, ottimizzare il budget a disposizione e prepararsi per il rush finale del mercato, sapendo che queste scelte saranno decisive per la competitività della Juventus nella stagione 2025/26