Juventus, ufficiale la nuova lista UEFA: cosa è cambiato per i bianconeri dopo gennaio. L’elenco completo e aggiornato

Juventus, è stata ufficializzata la nuova lista UEFA: cosa cambia per i bianconeri dopo gennaio. L’elenco aggiornato

I giochi sono fatti, le liste sono chiuse. La Juventus è pronta a lanciarsi nella fase a eliminazione diretta della Champions League con un organico rinnovato e puntellato dal mercato di gennaio. La società bianconera ha infatti depositato presso la UEFA l’elenco definitivo dei calciatori utilizzabili per l’assalto alla “Coppa dalle grandi orecchie”, ufficializzando due cambi sostanziali rispetto alla League Phase.

Le novità: frecce e muscoli per l’Europa

Come era lecito attendersi, trovano subito spazio i due volti nuovi arrivati alla Continassa durante la finestra invernale. Nella lista entra di diritto Jeremie Boga. Insieme a lui, viene iscritto anche Emil Holm.

Gli esclusi e le cessioni

Per fare spazio ai nuovi innesti, la Juventus ha dovuto operare dei tagli, dettati dalle uscite di mercato. Non fanno più parte della lista Joao Mario, passato al Bologna, Jonas Rouhi – passato alla Carrarese – e Daniele Rugani, centrale affidabile che ha lasciato i bianconeri per cercare minutaggio altrove.

La lista completa della Juventus

Di seguito l’elenco dei convocati, suddivisi per numero di maglia: