Juventus qualificata alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, Massimiliano Allegri soddisfatto al termine della sfida contro il Valencia: ecco le sue parole

Massimiliano Allegri plaude i suoi al termine di Juventus-Valencia, gara terminata 1-0 con il timbro di Mario Mandzukic. «Fare gol al Valencia non è mai facile, ha la miglior difesa della Liga: nel primo tempo abbiamo preso diversi contropiedi per non aver concluso delle azioni», le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport, sottolineando che «i ragazzi hanno meritato questa vittoria, che non era semplice».

Continua Massimiliano Allegri: «Abbiamo regalato una punizione e un paio di volte siamo caduti nell’uno-due: bisognava essere più lucidi nel cercare la seconda rete. Abbiamo fatto bene, ma potevamo fare meglio quando il pallone viaggiava tra le linee. Giocare contro il Valencia è difficile, soprattutto quando gli spazi si fanno stretti. La squadra è cresciuta, abbiamo migliorato la velocità dei passaggi e di esecuzione, poi c’è Cristiano Ronaldo che ci dà sicurezza».