Juventus-Valencia: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Valencia, 5ª giornata gruppo H Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Grande notte di Champions League all’Allianz Stadium di Torino per la sfida tra Juventus e Valencia valevole per la 5ª giornata del Gruppo H, stagione 2018/2019. La Juve ha gettato al vento il primo posto aritmetico e la qualificazione con due turni d’anticipo con la sconfitta negli ultimi 5 minuti, in casa, contro il Manchester United. I bianconeri però sono ancora primi (9 punti dopo 4 giornate) e con un pareggio nella sfida odierna otterrebbero la qualificazione aritmetica agli ottavi. Il Valencia però è ancora in gioco e vuole vincere per tenere vive le speranze: gli spagnoli devono battere la Juve per giocarsi tutto all’ultima giornata, in casa, contro lo United che oggi affronterà lo Young Boys. Allegri dovrà fare a meno di Emre Can, De Sciglio, Bernardeschi, Khedira; Marcelino, che ha perso solo una delle ultime 10 gare, rinuncerà a Cheryshev e Garay.

Juventus-Valencia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Juventus-Valencia: formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Perin, Benatia, Douglas Costa, Barzagli, Cuadrado, Kean, Rugani. Allenatore: Allegri.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Coquelin, Dani Parejo, Kondogbia, Gonçalo Guedes; Santi Mina, Rodrigo. A disposizione: Domenech, Murillo, Soler, Gameiro, Lato, Piccini, Batshuayi. Allenatore: Marcelino.

Juventus-Valencia: probabili formazioni e pre-partita

Massimiliano Allegri ha pochi dubbi di formazione e dovrebbe affidarsi a quella che sta diventando la formazione tipo. In porta torna Szczesny mentre in difesa ci saranno ancora una volta Joao Cancelo e Alex Sandro con Bonucci e Chiellini al centro. Emre Can, Bernardeschi e Khedira sono out e le scelte a centrocampo sono obbligate. In avanti il «disordine organizzato», come lo ha definito in conferenza stampa Max Allegri, con Mandzukic, Dybala e Cristiano Ronaldo. Nel Valencia solito ballottaggio sulla fascia destra tra Wass e Piccini e solito ballottaggio in avanti con Rodrigo, Santi Mina, Gameiro e Batshuayi in lizza per due maglie da titolare (i primi due sono in vantaggio).

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. In panchina: Perin, Rugani, Benatia, Barzagli, Douglas Costa, Cuadrado, Kean. All. Allegri

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes; Rodrigo, Santi Mina. In panchina: Jaume Domenech, Piccini, Ruben Vezo, Murillo, Coquelin, Gameiro, Batshuayi. Allenatore: Marcelino

Juventus-Valencia: precedenti

C’è un solo precedente tra Juventus e Valencia e risale alla prima giornata di Champions League, match in cui i bianconeri hanno vinto in Spagna con il punteggio di 2-0. I bianconeri, in 10 per l’espulsione di Cristiano Ronaldo dopo la prima mezz’ora di gioco, hanno vinto al Mestalla grazie alla doppietta di Miralem Pjanic dal dischetto. Quello del Mestalla è stato anche il primo match in bianconero giocato in Europa da Cristiano Ronaldo, poi espulso. Il Valencia non gioca una partita in Italia in una competizione europea dal dicembre 2009. La Juventus ha perso soltanto tre delle ultime 32 sfide casalinghe contro avversarie spagnole in competizioni europee (19 vittorie e 10 sconfitte) e ha perso proprio l’ultimo precedente interno, lo scorso aprile contro il Real Madrid. Il Valencia ha giocato 23 volte contro squadre italiane: 7 le vittorie, 5 i pareggi e 11 i ko.

Juventus-Valencia Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Valencia sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.