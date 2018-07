Florenzo Gaita è il cardiologo che ieri ha visitato Cristiano Ronaldo: ecco le parole del luminare sul nuovo acquisto della Juventus

Ieri Cristiano Ronaldo ha svolto le visite mediche di rito con la Juventus e arriva il commento del cardiologo Florenzo Gaita, luminare che ha seguito i test del portoghese. Ecco le sue parole: «Si è sottoposto a una prova di sforzo e posso dire che è sanissimo. Sono stato molto colpito, oltre a essere sanissimo è anche simpaticissimo. E glielo dice uno che non è un fanatico di calcio e non si entusiasma per i calciatori».

Continua il cardiologo ai microfoni di Repubblica: «Mi ha conquistato però perché è una persona intelligente e molto attenta. Parla abbastanza in italiano, poi ovviamente anche in portoghese, spagnolo e inglese. Lui il mio paziente più importante? A giudicare da quelli che mi hanno chiamato per sapere qualcosa direi che sono stato fortunato, ma non dico altro».