Juventus, Vlahovic e i pochi dubbi: il serbo presente e futuro del club

Dusan Vlahovic non segna da tempo, ma nonostante questo non è un problema: lui rappresenta il presente e il futuro della Juventus.

Nonostante il rigore sbagliato e il periodo anche un po’ sfortunato il pubblico lo esalta e lo applaude e lui risponde con la mano al cuore. Prima o poi il gol tornerà nelle sue corde e il futuro in bianconero non è in discussione. Lo scrive Tuttosport.