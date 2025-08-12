Juventus, deciso il futuro di Vlahovic? Si fa avanti una nuova ipotesi

Juventus, è stato deciso il futuro dell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic? Ecco che si fa avanti una nuova ipotesi per lui, i dettagli

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino, ma non per via di una trattativa concreta in corso. L’attaccante serbo, classe 2000, ha infatti respinto tutte le offerte arrivate nelle ultime settimane, rifiutando anche l’ipotesi di un rinnovo con la Juventus, il cui contratto scade tra un anno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa scelta di Vlahovic potrebbe trasformarsi in un problema per la società. Se il giocatore non dovesse firmare il prolungamento, infatti, il club bianconero si troverebbe costretto a prendere in considerazione soluzioni sgradite, come l’ipotesi di tenerlo fuori dal progetto tecnico e farlo restare “separato in casa”, al fine di evitare disagi nella gestione interna e nella programmazione sportiva.

Alla Continassa, la situazione è seguita con molta attenzione da Igor Tudor e dalla dirigenza, che avrebbero preferito una maggiore chiarezza già in questa fase della preparazione estiva. La fermezza di Vlahovic nel non voler partire, unita al suo rifiuto di discutere il rinnovo, obbliga ora la Juventus a rivedere le proprie strategie sul mercato. L’ipotesi di una cessione immediata appare complicata, dato che l’attaccante non sembra disposto ad accettare nessuna destinazione. Per questo motivo, La Gazzetta dello Sport riferisce che la società sta valutando piani alternativi per fare cassa, considerando la possibilità di cedere altri giocatori della rosa per liberare risorse per gli innesti previsti.

Arrivato alla Juventus nel gennaio 2022, Vlahovic ha vissuto una parabola altalenante, con una buona media realizzativa ma anche con problemi legati agli infortuni e a difficoltà tattiche. Tudor, pur apprezzando le sue qualità, avrebbe voluto costruire l’attacco attorno a lui, ma l’attuale situazione potrebbe cambiare i piani. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire le intenzioni del giocatore e della società. Nel frattempo, la Juventus dovrà agire con cautela per evitare di perdere un asset così importante a parametro zero tra dodici mesi, un’eventualità che nessuno vuole prendere in considerazione.