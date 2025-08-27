Juventus, Vlahovic o Kolo Muani? Tudor non ha più dubbi, ecco la decisione finale sull’attacco

In casa Juventus sembra terminare il rebus tra Vlahovic o Kolo Muani, Igor Tudor adesso non ha più dubbi, ecco la decisione finale sull’attacco dei bianconeri

Il futuro di Dusan Vlahovic resta un tema centrale in casa Juventus, ma con il passare delle settimane la sua permanenza sembrerebbe sempre più probabile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, il club starebbe valutando con cautela l’impatto economico delle operazioni di mercato, in particolare quella legata a Randal Kolo Muani, obiettivo ancora monitorato ma estremamente complesso da raggiungere.

Il centravanti del PSG attenderebbe segnali concreti da Torino, ma l’eventuale operazione comporterebbe un impegno complessivo vicino ai 130 milioni di euro, tra cartellino, ingaggio e ammortamenti. Il peso a bilancio sarebbe stimato intorno ai 38 milioni l’anno. Senza la cessione di Vlahovic, un simile investimento potrebbe risultare insostenibile per l’attuale struttura finanziaria bianconera.

Nel frattempo, il campo sembrerebbe rafforzare la posizione dell’attaccante serbo. Alla prima giornata di campionato, Vlahovic ha segnato contro il Parma, dimostrando lucidità sotto porta e una buona condizione fisica. Tudor ne apprezzerebbe non solo l’efficacia offensiva, ma anche l’atteggiamento in allenamento e la capacità di integrarsi nel gruppo.

Sul piano contrattuale, però, la situazione resta delicata. Con un ingaggio superiore ai 10 milioni netti a stagione e una scadenza fissata al 2026, tra un anno la Juventus potrebbe trovarsi nella posizione di dover scegliere tra rinnovo o cessione, per evitare un deprezzamento del cartellino. Ad oggi, l’ipotesi più concreta sembrerebbe la conferma del serbo. La società preferirebbe evitare operazioni rischiose, mantenendo fiducia in un giocatore che, pur tra le incertezze del mercato, continua a fornire risposte convincenti sul campo.