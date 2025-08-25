Juventus, il Milan torna su Vlahovic? Il dettaglio parla chiaro, cosa succede

Juventus News
Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora incerto mentre si avvicina la fine del mercato. Secondo alcune voci riportate questa mattina in edicola da Tuttosport, il Milan potrebbe essere pronto a tornare su di lui, dopo aver visto sfumare l’arrivo di Victor Boniface. L’attaccante serbo, che attualmente milita nella Juventus, potrebbe trovarsi di fronte a una decisione importante: rimanere a Torino o accettare un trasferimento last minute.
La Juventus ha da tempo aperto alla possibilità di cedere Vlahovic, ma a una condizione ben precisa: non fare una minusvalenza rispetto ai 70 milioni spesi nel 2022 per acquistarlo dalla Fiorentina. Il club bianconero punterebbe a recuperare una cifra simile, liberandosi nel contempo di un ingaggio piuttosto elevato.
Il principale ostacolo a una possibile cessione riguarda però l’ingaggio del giocatore, che percepisce circa 12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che sarebbe difficile per il Milan da sostenere. Affinché l’operazione si concretizzi, Vlahovic dovrebbe accettare un sostanziale abbassamento dello stipendio, una condizione non facile ma che potrebbe aprire la strada al trasferimento.
Nel frattempo, il serbo ha ritrovato il gol nell’esordio contro il Parma, confermando il suo valore sotto porta. Tuttavia, un singolo gol non basterebbe a cambiare il suo destino: la Juventus rimane disposta a cederlo, ma la decisione finale dipenderà in gran parte da fattori economici.
Con il passare dei giorni, le probabilità che Vlahovic resti alla Juventus sembrano aumentare, a causa delle difficoltà delle altre squadre nel soddisfare le richieste economiche del club. Tuttavia, la possibilità che il Milan faccia un colpo a sorpresa negli ultimi giorni di mercato mantiene viva la speranza per un trasferimento. Se il giocatore dovesse accettare una riduzione dell’ingaggio, un futuro a San Siro potrebbe diventare realtà.
