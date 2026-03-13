Juventus, Vlahovic sempre più vicino al rinnovo: il serbo dice sì. Ma cambiano le cifre del possibile accordo. Ultimissime novità

Juventus, Vlahovic ad un passo dal rinnovo: l’attaccante ha detto sì. Cambiano le cifre del possibile accordo. Le novità

Il lungo calvario è finalmente alle spalle. Nel suo quarto mese di degenza, Dusan Vlahovic ha ritrovato il gruppo e, già domani sera nella trasferta di Udine, rivedrà il campo partendo dalla panchina. L’infortunio non è stato affatto banale: una grave lesione di alto grado all’adduttore sinistro che ha richiesto un delicato intervento chirurgico a Londra lo scorso 4 dicembre.

Questa prolungata assenza ha paradossalmente avuto l’effetto di riavvicinare profondamente il giocatore alla causa bianconera. La sensazione di non essere mai stato abbandonato dal club ha spinto l’attaccante a rassicurare i vertici societari: “non ho deciso niente, per me rimanere a Torino resta la priorità”.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le sirene di mercato e l’importanza di Spalletti

Sullo sfondo restano le dinamiche del calciomercato. Il Barcellona, alla ricerca di un erede per Robert Lewandowski, sembra aver frenato, così come il Bayern Monaco ha cambiato i propri obiettivi. Ripartire dalla sua comfort zone torinese rappresenta oggi l’opzione più logica.

Un ruolo decisivo è giocato dalla presenza in panchina di Luciano Spalletti. Sotto la sua guida, Vlahovic sa di avere il posto da numero 9 garantito, essendo un perno strategico imprescindibile per lo scacchiere offensivo dell’ex CT azzurro.

Le cifre del rinnovo e il ruolo di papà Milos

Le prime mosse per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, sono già state avviate. La dirigenza della Juventus è disposta a offrire un ingaggio di 6 milioni di euro (7 milioni comprensivi di bonus), allineandolo allo stipendio di Kenan Yildiz. Si tratta di cifre inferiori rispetto ai 12 milioni previsti dal precedente accordo del 2022, ma che potrebbero favorire un rinnovo ponte di uno o due anni. Un clima disteso, favorito anche dalla presenza sempre più costruttiva e costante di papà Milos ai tavoli delle contrattazioni.

Durante i mesi di stop, Vlahovic si è dimostrato il primo tifoso della squadra, sostenendo sempre i compagni. I recenti rinnovi di Yildiz, di Weston McKennie e quello imminente dello stesso mister Spalletti tracciano la chiara rotta del nuovo progetto societario. Un progetto in cui il serbo vuole ancora essere protagonista: la firma è sempre più vicina.