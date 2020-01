Juventus Women, Maria Alves: «Voglio fare la storia qui»

L’attaccante brasiliana della Juventus Women Maria Alves ha parlato del suo impatto nel calcio italiano

Maria Alves ha commentato i primi mesi nel calcio italiano con la maglia della Juventus Women: «Materiale, centro d’allenamento e campi, in Brasile non abbiamo situazioni simili e quello influenza le nostre prestazioni. Nella Juve non ho questa difficoltà, la società ci rende le cose facile».

«Il mio obiettivo è vincere più titoli possibile con la Juve, fare la storia qui e conquistare la Nazionale per disputare l’Olimpiade di Tokyo», ha concluso l’attaccante brasiliana ai microfoni di Esporte Interattivo.