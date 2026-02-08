Juventus, decisione presa: arrivano novità importanti su Yildiz, Conceicao e Kelly verso il match con la Lazio. Cos’è successo

Juventus, gli aggiornamenti su Yildiz, Conceicao e Kelly in vista del match con la Lazio. Cos’è successo alla Continassa

L’attesa è quasi finita. I riflettori dell’Allianz Stadium stanno per accendersi sul big match tra Juventus e Lazio, e dall’infermeria della Continassa arrivano finalmente notizie rassicuranti per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano può tirare un sospiro di sollievo a poche ore dalla gara cruciale per le ambizioni di classifica: l’emergenza totale sembra essere alle spalle, almeno per quanto riguarda la profondità della rosa in difesa e sulle fasce.

Recuperi fondamentali: Kelly e Conceição ci sono

Scorrendo la lista dei convocati, saltano subito all’occhio due rientri pesanti. Lloyd Kelly ha smaltito i recenti acciacchi ed è pronto a blindare il reparto arretrato. Stesso discorso per Francisco Conceição: il portoghese è tornato a disposizione. Due pedine che offrono a Spalletti preziose varianti tattiche a gara in corso o dal primo minuto.

Yildiz al centro del villaggio, ma manca il “9” puro

La notizia più dolce riguarda però Kenan Yildiz. Il numero 10 è pienamente recuperato dopo il rientro graduale visto a Bergamo. Sarà lui a dover accendere la luce sulla trequarti. Tuttavia, resta accesa la spia della riserva per il ruolo di centravanti “fisico”. I lungodegenti Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik sono ancora ai box. Senza un riferimento statico in area, Spalletti dovrà affidare il peso dei gol su Jonathan David.

La lista completa dei convocati

Di seguito l’elenco dei giocatori scelti da Spalletti per la sfida contro i biancocelesti: