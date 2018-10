Bernardeschi strigliato da Allegri: «Non siamo alla Fiorentina» – VIDEO

Juventus-Young Boys, la prestazione di Federico Bernardeschi non ha entusiasmato mister Allegri: ecco la sfuriata del tecnico bianconero

Juventus-Young Boys è terminata 3-0, gara mai in discussione per la compagine bianconera che vola al primo posto nel girone di Champions League. Massimiliano Allegri però ha bacchettato la sua squadra nel post-gara, rea di non aver realizzato altre reti. E nel mirino dell’allenatore livornese è finito Federico Bernardeschi…

«E’ un passaggio, bisogna andare a fare gol. Ora esce. Non siamo alla Fiorentina», la sfuriata di Allegri in panchina di fronte all’ennesimo errore dell’esterno offensivo. E già nel corso delle interviste post-gara non si era detto soddisfatto dell’ex viola: «Ha fatto una bella partita, ma doveva fare meglio in alcune situazioni», il suo commento a RSI. Qui di seguito il video della strigliata