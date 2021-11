Juventus Zenit: l’allenamento dei russi all’Allianz Stadium – VIDEO

Lo Zenit ha svolto nel tardo pomeriggio la rifinitura in vista del match di Champions League contro la Juventus – VIDEO

Allenamento della vigilia per lo Zenit all’Allianz Stadium in vista della partita contro la Juventus di domani sera.

La formazione russa di Semak ha svolto l’allenamento di rifinitura nello stadio di Torino dei bianconeri dove domani scenderanno in campo per disputare la quarta partita del girone di Champions League. Lo Zenit è terzo in classifica con 3 punti.