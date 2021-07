Kaio Jorge Juventus: «Presto sarà un giocatore bianconero»

La Juventus avrebbe portato a termine il colpo Kaio Jorge: ecco l’indiscrezione sull’attaccante brasiliano e sul duello col Milan

La Juventus si sta muovendo sul mercato soprattutto per Manuel Locatelli ma potrebbe piazzare anche il colpo in attacco, per quanto riguarda lo slot da quarta punta.

Secondo quanto riportato da Sandro Sabatini a Sportmediaset, la Juve avrebbe definito l’operazione Kaio Jorge sorpassando decisamente il Milan. Il giornalista si sbilancia dicendo che presto sarà un nuovo giocatore della Juventus per l’attacco di Allegri.