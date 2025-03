Nostalgia di casa per Harry Kane? L’attaccante pensa al ritorno in Premier e una big è pronta ad accoglierlo

Harry Kane potrebbe tornare in Premier League: l’attaccante inglese del Bayern Monaco ha nostalgia di casa? Le ultime

Harry Kane potrebbe clamorosamente tornare in Premier League la prossima estate, nonostante il suo trasferimento al Bayern Monaco sia avvenuto appena due anni fa per la cifra monstre di 120 milioni di euro. L’attaccante inglese, che ha lasciato il Tottenham per tentare la scalata al vertice europeo con i bavaresi, continua a essere decisivo, ma il suo futuro resta un’incognita. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, con il mercato ancora lontano e il Bayern ancora in corsa su più fronti, tra Bundesliga e Champions League, dove affronterà l’Inter nei quarti di finale.

Secondo quanto riportato da Fichajes, Kane starebbe valutando seriamente un ritorno in Inghilterra e tra le possibili destinazioni spicca il Liverpool, pronto a cogliere l’opportunità. I Reds, attualmente in vetta alla Premier League con un ampio margine sull’Arsenal, rappresenterebbero una meta gradita per il bomber inglese. Nel frattempo, il suo rendimento in Germania è stato all’altezza delle aspettative: in questa stagione ha già collezionato 32 reti e 11 assist in 37 partite, mentre lo scorso anno, pur vedendo il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso laurearsi campione, ha firmato 44 gol e 12 assist in 45 presenze.