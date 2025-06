Kane, possibile il ritorno al Tottenham? L’ex compagno: «Sarebbe la ciliegina sulla torta»

Possibile ritorno di Harry Kane al Tottenham? L’attaccante ha lasciato gli Spurs per mettere in bacheca un trofeo, e ora con la Bundesliga vinta…

Dopo aver lasciato il Tottenham nell’estate 2023 per inseguire i grandi trofei, Harry Kane ha finalmente coronato il proprio sogno: nella stagione 2024-25 ha vinto il campionato tedesco con il Bayern Monaco, mentre gli Spurs – ironia della sorte – hanno rotto il loro lungo digiuno conquistando l’Europa League poche settimane dopo. Nonostante il successo in Bundesliga, il legame tra Kane e il Tottenham resta fortissimo: è il miglior marcatore della storia del club e resta idolatrato dai tifosi.

Da più parti si vocifera di un possibile ritorno a nord di Londra in futuro, anche se il centravanti inglese non ha ancora fatto trapelare intenzioni concrete in tal senso. Con 71 gol all’attivo in nazionale e due Scarpe d’Oro consecutive in Germania, Kane punta ora a traguardi storici sia col Bayern sia con l’Inghilterra. L’idea di un ritorno al Tottenham affascina anche alcuni ex compagni di squadra, tra cui Aaron Lennon, che non nasconde il desiderio di rivederlo con la maglia degli Spurs e immagina per lui un riconoscimento eterno, ha detto Lennon al Radio Times..

IL RITORNO AGLI SPURS – «Mi piacerebbe tantissimo. Penso che sarebbe la ciliegina sulla torta per Harry finire la carriera al Tottenham. È un ragazzo degli Spurs, ama il club e i tifosi lo adorano. Un giorno ci sarà sicuramente una sua statua, soprattutto se dovesse tornare. Mi piacerebbe vederlo tornare dopo aver vinto qualche trofeo».

IL MERITO DEI SUCCESSI – «Se lo merita al cento per cento. Che giocatore. Ho avuto la fortuna di giocare con lui quando era solo un ragazzo che si affacciava in prima squadra. La qualità era già evidente, e con la sua professionalità non sorprende ciò che ha fatto. Sono felicissimo per lui».