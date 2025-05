Harry Kane rompe la maledizione: Bayern Monaco campione di Germania, primo titolo in carriera

Harry Kane rompe la maledizione: non è più il ‘campione perdente’, primo titolo in bacheca: Bundesliga da protagonista con il Bayern Monaco

Harry Kane è finalmente campione: il bomber inglese conquista il primo trofeo della sua carriera vincendo la Bundesliga con il Bayern Monaco. Dopo anni passati a inseguire un titolo tra Premier League e coppe varie, Kane trova gloria in Germania, diventando simbolo del 34° scudetto bavarese. I numeri parlano per lui: 24 goal e 9 assist in 29 presenze, una leadership tecnica ed emotiva fondamentale per la squadra di Kompany, che ha costruito il progetto proprio attorno al suo centravanti. L’ironia del destino ha voluto che il trionfo arrivasse senza scendere in campo, da squalificato, ma nulla toglie al peso del suo contributo.

Per Kane si tratta di una liberazione sportiva e personale, che lo proietta in una nuova dimensione dopo anni di rimpianti e che si vede nel momento della festa, in cui tra tutti è chiaramente il più emozionato come si può vedere sui suoi social. In una stagione da dominio quasi assoluto, il Bayern ha ritrovato entusiasmo e solidità anche grazie alla sua presenza, mentre Kompany ha saputo valorizzare al massimo il suo ruolo da leader. Insieme, hanno riscritto il finale di una storia che sembrava segnata: quella di un campione senza titoli. Ora, invece, Harry Kane è finalmente anche un vincente.