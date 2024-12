MLS, vince il Los Angeles Galaxy di Marco Reus: primo titolo nazionale per il fuoriclasse tedesco (e altri storici “perdenti” ci sperano)

MLS, vince il Los Angeles Galaxy di Marco Reus: primo titolo nazionale per il fuoriclasse: e ora altri storici “perdenti” ci sperano, ecco chi sono

Marco Reus ha vinto il suo primo campionato nazionale: dopo 12 stagioni – condite da 294 partite e 120 gol – con il Borussia Dortmund e una carriera che lo ha visto arrivare praticamente sempre secondo dietro al Bayern Monaco, gli sono bastate appena 8 partite con il Los Angeles Galaxy per vincere il campionato MLS: la squadra californiana ha battuto nella finale dei playoff il Red Bull New York e conquista così il suo primo campionato.

In carriera fino ad oggi Reus, considerato uno dei giocatori più apprezzati da tifosi e critica, aveva vinto appena 2 Coppe di Germania e 3 supercoppe nazionali. Inoltre un infortunio gli aveva impedito di giocare il mondiale 2014, vinto proprio dai tedeschi. Con lui in squadra tre ex Serie A: l’ex Sampdoria Yoshida, Brugman, che in Italia ha giocato per Empoli, Grosseto, Palermo, Pescara e Parma e infine l’ex Juve Martin Caceres.

MARCO REUS IS AN MLS CUP CHAMPION! 🐐🏆 pic.twitter.com/Ut7sLnTo3q — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 7, 2024

Una vittoria che fa ben sperare che sia la stagione della svolta per altri due giocatori che, pur con il loro grande talento non hanno mai vinto un campionato: Antonie Griezmann, che però può consolarsi con una Europa League e Supercoppa Europea e, soprattutto, una Coppa del Mondo con la Francia. Ma chi spera che possa essere l’anno giusto è Harry Kane: miglior marcatore della storia della Premier League, ma la cui bacheca è clamorosamente vuota. Proprio per questo motivo aveva deciso di salutare il Tottenham per approdare al Bayern Monaco con cui nella scorsa stagione, pur con le sue 36 reti in 32 partite, è riuscito a non vincere niente, perdendo Supercoppa, Coppa e Campionato, questo per la prima volta dopo 11 vittorie consecutive. Quest’anno però è primo e la speranza è che possa essere la volta buona.