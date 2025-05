Il Tottenham vince l’Europa League: 17 anni dopo l’ultimo trofeo, Vicario e Udogie decisivi; il friulano e l’ex Udinese tornano a Udine per la Supercoppa

Il Tottenham vince l’Europa League, battuto il Manchester United in finale al San Mames: Vicario e Udogie decisivi, la decide Johnson

Contro ogni pronostico, è il Tottenham a conquistare l’Europa League 2024/25, succedendo all’Atalanta nell’albo d’oro e lasciando a mani vuote il favorito Manchester United. A Bilbao, nella cornice del San Mamés, i londinesi di Ange Postecoglou vincono una finale tesa e bloccata, risolta da un episodio favorevole poco prima dell’intervallo: una ripartenza finalizzata da Johnson con la complicità di Shaw, che devia il pallone nella propria porta. È il gol che decide una sfida tra le due peggiori inglesi della Premier (16ª e 17ª con meno di 40 punti), ma capaci di arrivare fino in fondo in Europa. Per gli Spurs, trascinati dagli italiani Udogie e Vicario, si tratta del primo trofeo internazionale dopo 17 anni e del pass per la prossima Champions League: una chiusura sorprendente per una stagione fin lì deludente.

La partita è una battaglia più che uno spettacolo: la paura di sbagliare paralizza entrambe le squadre, che creano pochissimo e tirano raramente in porta. Nella ripresa, lo United reagisce con generosità ma scarsa precisione: Hojlund si vede respingere un gol fatto da van de Ven, Bruno Fernandes spreca clamorosamente il pareggio e l’assalto finale non produce effetti, anche per merito di un super Vicario che salva tutto su Shaw al 97’. Il Tottenham resiste anche grazie a un ottimo Udogie, ultimo ad arrendersi nel momento di maggiore sofferenza. Amorim le prova tutte, inserendo Zirkzee e Garnacho, ma non basta: trionfa la squadra più cinica, che capitalizza l’unica vera occasione della serata. Postecoglou, alla seconda stagione su una panchina europea, centra subito un trofeo: la sua fede nel progetto Spurs è premiata, in un’annata di outsider e sorprese. Per Vicario, friulano, e l’ex Udinese di Udogie sarà anche l’occasione per tornare a Udine in estate, dove si giocherà la Supercoppa Europea.