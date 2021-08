Kane vuole il Manchester City: servono 140 milioni per il sì del Tottenham

Harry Kane vuole solo il Manchester City: via libera del Tottenham, ma servono 140 milioni di euro per l’attaccante

Harry Kane vuole solo il Manchester City. È arrivato il via libera del Tottenham, ma servono 140 milioni di euro più 25 di bonus per convincere gli Spurs a cedere l’attaccante inglese. Come riportato da Star on Sunday, la trattativa prosegue e nei prossimi giorni potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca.