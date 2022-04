Katia Serra: «Europei Femminili? Mi auguro che l’Italia possa essere la sorpresa»

Katia Serra, opinionista ed ex calciatrice, ha parlato ai microfoni de Gli Eroi del Calcio sugli Europei femminili e l’Italia

Katia Serra, opinionista ed ex calciatrice, ha parlato ai microfoni de Gli Eroi del Calcio sugli Europei femminili e l’Italia. Le sue dichiarazioni:

EUROPEI FEMMINILI – «Premesso che l’Europeo è più difficile del Mondiale, mi aspetto che passiamo il girone perché abbiamo, secondo me, le opportunità per riuscirci. Per noi il sorteggio è andato abbastanza bene perché siamo finiti in un raggruppamento che è alla nostra portata, infatti ritengo che saranno l’Italia e la Francia ad accedere ai quarti di finale. Superare la fase a gironi è assolutamente il risultato minimo che dobbiamo portare a casa. Poi, sinceramente, dipenderà dagli incroci e dalle combinazioni che si verranno a creare nel tabellone della fase ad eliminazione diretta».

FAVORITE E SORPRESA – «Non vedo una squadra che sia nettamente superiore rispetto alle altre. Come pretendenti al titolo inserisco Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Paesi Bassi e pertanto mi aspetto che da una di queste cinque esca la vincitrice. Sorpresa? Mi auguro che sia l’Italia come lo è stata al Mondiale perché vorrebbe dire andare oltre le aspettative iniziali»

CONTINUA SU GLI EROI DEL CALCIO