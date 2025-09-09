Kean, sorride l'Italia (e anche la Fiorentina). Sentite l'opinione di quel giornalista - Calcio News 24

Kean convince contro Israele, Sabatini: «È un orgoglio per l’Italia». La situazione attuale

Dopo la sofferta vittoria dell’Italia contro Israele, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la prestazione degli Azzurri sul suo canale YouTube, soffermandosi in particolare su alcuni protagonisti della serata. Tra i più elogiati c’è Moise Kean, autore di una prova generosa e concreta, che ha conquistato pubblico e critica per il suo spirito di sacrificio e per l’intesa crescente con Retegui.

«Kean è un attaccante superiore alla media, anche se paragonato a tanti centravanti europei – ha dichiarato Sabatini –. È un vero orgoglio per la nostra Nazionale. Non è egoista, non accentra il gioco su di sé, ma anzi si mette al servizio dei compagni. L’intesa con Retegui è ottima: si cercano, si trovano e lavorano molto anche in fase di non possesso. Sono convinto che questa sarà la coppia titolare per il futuro.»

Il rendimento di Kean è sotto gli occhi di tutti, tanto che si parla anche di un suo possibile ritorno da protagonista in Serie A, magari proprio in una squadra come la Fiorentina, che è alla ricerca di un attaccante moderno, dinamico e capace di dialogare con i compagni. In passato, il nome di Kean è stato accostato più volte alla Fiorentina, e con il mercato sempre in fermento, non è escluso che il club viola possa tornare alla carica.

Sabatini ha poi fatto un’analisi più generale sulla partita dell’Italia contro Israele, sottolineando come, al di là della vittoria per 5-4, ci siano ancora tanti aspetti da migliorare: «Abbiamo vinto, e questo conta. Ma se fosse finita in pareggio, sarebbe stato un disastro. Mentalmente non eravamo pronti, mancava concentrazione e coesione, specie a centrocampo e in difesa.»

Tra i singoli, critiche per Barella («non in forma»), Orsolini («confusionario») e Politano («spento, gol a parte»). E proprio Orsolini, giocatore chiave della Fiorentina nella scorsa stagione, ha deluso le aspettative, alimentando dubbi sul suo ruolo futuro in Nazionale.

Sabatini ha però elogiato Tonali, definendolo «trascinatore con una marcia in più», un punto fermo su cui costruire.

In una serata dalle tante luci e ombre, la certezza per ora si chiama Kean, e chissà che il suo nome non torni presto anche al centro del calciomercato della Fiorentina.