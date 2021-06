Kean fuori dall'Europeo, la reazione sui social: «Se mi manca una stella...»

Moise Kean non è stato convocato da Roberto Mancini per Euro2020: ecco il suo messaggio sui social

Moise Kean non è stato convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per Euro2020: ecco il post dell’ex attaccante della Juventus sui social interpretabile anche come una frecciata a Mancini citando Mike Tyson. La reazione del giocatore del PSG:

«Sono un sognatore. Devo sognare e raggiungere le stelle, e se mi manca una stella prendo una manciata di nuvole».