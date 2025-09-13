Reginaldo su Kean: «Trascinerà la Fiorentina in alto. I viola ad oggi sono una squadra competitiva» - Calcio News 24

Fiorentina, Reginaldo elogia Kean e avverte il Napoli: «Squadra attrezzata, può fare male»

Alla vigilia del match tra Fiorentina e Napoli, l’ex attaccante viola Reginaldo è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, analizzando la sfida e il momento delle due squadre. Le sue parole evidenziano grande rispetto per la formazione gigliata, che ha iniziato la stagione con ambizioni importanti.

«Sarà una partita difficile per il Napoli», ha dichiarato Reginaldo. «La Fiorentina è una squadra ben attrezzata, anche se dovrà fare a meno di Gudmundsson, che è un giocatore fondamentale. Nonostante l’assenza, credo che i viola possano mettere in difficoltà chiunque. La rosa è completa, e ci sono alternative valide in ogni reparto».

L’ex attaccante brasiliano, che ha vestito la maglia della Fiorentina nella stagione 2007-08, ha poi parlato dell’impatto che la pausa per le nazionali potrebbe avere sull’andamento della gara: «La sosta è sempre un’incognita. Non sai mai se la squadra riuscirà subito a riattaccare la spina. Alcuni giocatori tornano affaticati, altri mentalmente stanchi. Ripartire con la giusta intensità non è scontato».

Uno dei temi più interessanti toccati da Reginaldo riguarda Moise Kean, attaccante tornato in Italia dopo diverse stagioni all’estero e ora protagonista proprio con la maglia della Fiorentina. «Kean è in condizioni splendide. Ha trovato finalmente continuità grazie alla Fiorentina, che gli ha dato fiducia. Sta segnando con regolarità, e questo è merito anche dell’ambiente che lo ha accolto nel modo giusto. È stato bravo lui, certo, ma brava soprattutto la società viola a credere in lui quando altri lo avevano messo da parte».

Reginaldo ha poi speso parole di stima per l’allenatore della Fiorentina, che ha saputo dare un’identità precisa alla squadra: «Pioli è un allenatore di grande spessore. Ha dimostrato ovunque di saper costruire squadre solide e competitive. La Fiorentina con lui ha fatto un salto di qualità, soprattutto a livello mentale».

La sfida tra Fiorentina e Napoli si preannuncia dunque molto equilibrata, con i viola pronti a sfruttare il momento positivo e l’entusiasmo di un gruppo che ha fame di risultati. Per Reginaldo, non sarà affatto una gara semplice per i partenopei: il fattore campo e la forma di giocatori come Kean potrebbero fare la differenza.