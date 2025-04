Fiorentina, problemi seri per Kean: non sarà presente per la sfida contro il Cagliari. Cosa è successo all'attaccante? - Calcio News 24

Fiorentina, problemi per Kean? Il giocatore sta ritornando dal ritiro della squadra. Ecco l’indiscrezione nei confronti del centravanti viola

Clamoroso colpo di scena in casa Fiorentina: Moise Kean non sarà a disposizione di Raffaele Palladino per la sfida tra Fiorentina a Cagliari: partita importante per la squadra viola in piena lotta per un posto in Europa (così come i sardi vogliono i tre punti per la salvezza).

Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it il centravanti della Nazionale ha infatti lasciato il ritiro della squadra per accertarsi sulle sue condizioni. A breve ci saranno ulteriori novità.