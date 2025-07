Kean da Inzaghi? Al-Hilal pronto a pagare la clausola che scade il 15. La Fiorentina…

Kean da Inzaghi? Al-Hilal pronto a pagare la clausola. Esodo arabo dei bomber azzurri dopo la cessione di Retegui all’Al-Qadsiah

L’esodo dei bomber dalla Serie A verso l’Arabia Saudita rischia di avere un nuovo, clamoroso protagonista. Dopo l’addio di Mateo Retegui, ora è Moise Kean a essere nel mirino della Saudi Pro League. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi è pronto a scatenare un’offensiva per il centravanti della Fiorentina, mettendo sul piatto la cifra della sua clausola rescissoria da 52 milioni di euro, la cui validità scade improrogabilmente martedì 15 luglio.

La squadra saudita, che ha appena ufficializzato Theo Hernandez, è alla disperata ricerca di un attaccante e ha individuato in Kean l’alternativa principale a Victor Osimhen. Se la trattativa per il nigeriano dovesse bloccarsi, l’Al-Hilal verserebbe senza esitazioni la clausola della Fiorentina. Per convincere il giocatore, che ha già rifiutato 15 milioni annui dall’Al-Qadsiah, è pronto un contratto quadriennale da 20 milioni di euro a stagione, per un totale di 80 milioni. I contatti con l’entourage dell’attaccante sono già stati avviati.

La Fiorentina, dal canto suo, non si arrende e spera di trattenere il suo miglior marcatore della passata stagione. La strategia viola è chiara: resistere fino a martedì, quando la clausola decadrà, per poi blindarlo. Sfruttando i vantaggi del Decreto Crescita, il club ha proposto a Kean un rinnovo contrattuale senza clausola, con un ingaggio aumentato a 4 milioni di euro netti all’anno.

La decisione finale spetta a Kean. Mentre si allena con un preparatore personale per farsi trovare pronto per la nuova stagione, il bomber si trova davanti a un bivio: cedere alla tentazione dei milioni arabi o sposare il progetto tecnico della Fiorentina. Le prossime ore saranno decisive per il suo futuro e per la Serie A.