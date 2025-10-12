Italia
Kean resta con l’Italia: cosa è emerso dai primi accertamenti sull’infortunio
Sospiro di sollievo in casa Italia per le condizioni di Moise Kean. I primi accertamenti sull’infortunio dell’attaccante, costretto a uscire dopo appena 15 minuti nella partita contro l’Estonia, hanno dato esito negativo.
Protagonista assoluto a Tallinn, con il gol del vantaggio segnato al 5′, Kean aveva dovuto abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia. La preoccupazione era alta, ma come riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport, la caviglia non si è gonfiata e i primi esami hanno escluso lesioni gravi.Per il momento, l’attaccante della Fiorentina rimane nel ritiro della Nazionale a Udine, dove gli Azzurri preparano la sfida di martedì contro Israele. La giornata decisiva sarà lunedì mattina, quando Kean si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà in modo definitivo l’entità del problema. Solo dopo il responso si capirà se potrà rimanere a disposizione di Gattuso o se dovrà tornare a Firenze per le terapie.
