Kean resta con l’Italia: cosa è emerso dai primi accertamenti sull’infortunio. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante verso la gara con Israele

Sospiro di sollievo in casa Italia per le condizioni di Moise Kean. I primi accertamenti sull’infortunio dell’attaccante, costretto a uscire dopo appena 15 minuti nella partita contro l’Estonia, hanno dato esito negativo.

Protagonista assoluto a Tallinn, con il gol del vantaggio segnato al 5′, Kean aveva dovuto abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia. La preoccupazione era alta, ma come riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport, la caviglia non si è gonfiata e i primi esami hanno escluso lesioni gravi.

Per il momento, l’attaccante della Fiorentina

resta con gli Azzurri a Udine, dove preparano la sfida di martedì contro Israele. La giornata decisiva sarà lunedì mattina, quando Kean si sottoporrà a una risonanza magnetica

che chiarirà in modo definitivo l’entità del problema. Solo dopo il responso si capirà se potrà rimanere a disposizione di Gattuso o se dovrà tornare a Firenze per le terapie.