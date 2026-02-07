Kean dopo Fiorentina Torino: «Non dobbiamo mollare, oggi sono tornato per il club e per la Nazionale. Paratici mi conosce da tanto tempo e spero che…»

L’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato stasera in campionato contro il Torino

Intervenuto nel corso del postpartita di Fiorentina Torino, il centravanti della viola, Moise Kean, si è espresso così commentando il pari per 2 a 2. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

COME STO? – «Sto bene. Menomale, speriamo di star meglio».

FIDUCIA FINO ALLA FINE E FEDE – «Bisogna esser sempre positivi, come siamo tutti. Io sono molto credente e quella frase scritta sulla mia scarpa mi piaceva molto. Ci troviamo in questa situazione qua dove non dobbiamo mollare. Oggi ci è andata un po’ di sfiga all’ultimo, cercheremo di migliorare».

COSA SUCCEDE NEI MINUTI FINALI? – «Bisogna essere un po’ più attenti, bisogna difendere meglio su quei palloni lì. Di sicuro non ci abbatteremo, piangerci sopra è ancora peggio. Cercheremo di migliorare perché a nessuno piace star lì e Firenze merita tanto».

SE POTEVO FAR MEGLIO IN ALCUNE CIRCOSTANZE? – «Posso sempre far meglio, non sono uno che si accontenta facilmente. Ci lavoro nel weekend, ora devo farmi trovare in ogni occasione. Oggi sono rientrato sia per la Fiorentina che per la Nazionale».

LE PAROLE DI PARATICI SU DI ME – «Mi conosce da tanto tempo, di sicuro può fare grandissime cose perché p un ottimo dirigente e può portare un grandissimo contributo alla fiorentina. Adesso bisogna lavorare. Son belle parole, lui è un’ottima persona, mi ha sempre aiutato e fatto crescere tantissimo».