Kean alla Rai: «Meno male che è arrivato il gol, vittoria che ci dà forza. La cosa importante è una sola»

L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale, Moise Kean, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta con l’Italia contro l’Irlanda del Nord

L’Italia ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord a Bergamo, conquistando l’accesso alla finale playoff per il Mondiale 2026. Dopo il vantaggio di Sandro Tonali, il sigillo è arrivato con Moise Kean.

L’attaccante guarda già alla prossima sfida

Nel post partita, Kean, attaccante della Fiorentina, ha spiegato che il gruppo è rimasto lucido nei momenti più delicati e che ora tutta l’attenzione è già rivolta alla finale. L’attaccante azzurro ha anche sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico, decisivo per accompagnare la squadra in una serata pesante sul piano emotivo e tecnico. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni Rai.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’IMPORTANZA DEL GOL – «Dovevamo restare lucidi. Ora puntiamo alla seconda partita, che è molto più importante. Questa vittoria ci dà la forza di andare avanti. L’importante è andare, anche se si sbaglia. Meno male che è arrivato il goal».

IL PUBBLICO – «Ci ha dato la spinta, ci serviva. Questa serata ci carica, siamo un ottimo gruppo e guardiamo alla finale con fiducia. Tra di noi ci troviamo bene e diamo il 100% l’uno per l’altro».