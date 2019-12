Kean Roma, Raiola chiuda la porta: «Per l’Everton è incedibile»

Kean Roma, Raiola chiude la porta a un possibile approdo in giallorosso: «L’Everton non ha intenzione di venderlo»

Quello di Moise Kean è stato per settimane un nome papabile per il ruolo di vice Dzeko alla Roma. Tuttavia l’agente del giocatore, Mino Raiola, ha rivelato ai microfoni de La Repubblica la complessità dell’operazione:

«Di lui non sono contenti, ma stracontenti. Sanno che c’è solo bisogno di tempo. Ho sulla scrivania una pila di richieste per lui, ma l’Everton non ha nessuna intenzione di venderlo né lui di andarsene».