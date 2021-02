Kean batte Del Piero: meglio di lui solo Zaniolo e Ventola

Moise Kean prosegue la sua grande stagione al Paris Saint Germain: l’attaccante italiano è entrato alla perfezione nei meccanismi dei parigini ed incide anche nelle gare importanti

Il suo gol al Camp Nou contro il Barcellona segna un punto importante per la sua carriera: è il terzo giocatore italiano più giovane a segnare nella fase ad eliminazione diretta. Davanti a lui Zaniolo e Ventola mentre supera Del Piero.

On Tuesday, Moise Kean became the third youngest Italian to score in the Champions League knockout stages 👶 pic.twitter.com/0dpdittfIe

— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 18, 2021