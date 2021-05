Keita al Monaco, Bonazzoli alla Sampdoria: lo scenario sull’ex Torino

Terminato anche questo campionato, sono ore di riflessione in casa Sampdoria: Keita rientra al Monaco. Quale futuro per Bonazzoli?

La Sampdoria termina in bellezza il suo campionato, conquistando il nono posto in classifica e racimolando ben 52 punti, obiettivo fissato già parecchie settimane fa dall’ormai ex tecnico Claudio Ranieri. Con Keita Balde pronto a rientrare al Monaco, tornerà alla base, con ogni probabilità, Federico Bonazzoli.

L’attaccante di proprietà dei blucerchiati non è riuscito a convincere il Torino: 22 presenze e solo due reti all’attivo per il classe ’97. Troppo poco per la società granata per poter pensare al suo riscatto, fissato a 8 milioni di euro. Possibile che il club di Corte Lambruschini gli cerchi una nuova destinazione, ma non è del tutto escluso che il centravanti possa giocarsi nuovamente le sue carte all’ombra della Lanterna.