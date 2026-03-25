Kessiè torna in Serie A? Una big fiuta l’occasione a costo zero. Con il taglio dell’ingaggio l’operazione va in porto! Novità

Kessiè torna in Serie A? Una big tenta il colpo a parametro zero. Con il taglio dello stipendio l’affare si concretizza! Novità

Il mercato della Juventus inizia già a scaldarsi in vista dell’attesissima sessione estiva. La dirigenza bianconera è attivamente al lavoro per rinforzare la rosa, e secondo le recenti indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Franck Kessié rappresenta un obiettivo estremamente concreto per alzare il livello e la fisicità del centrocampo.

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L’occasione dall’Arabia e le richieste di mister Spalletti

Il roccioso mediano ivoriano si trova attualmente con il contratto in scadenza con l’Al Ahli e ha già manifestato in modo chiaro la forte volontà di rimettersi in gioco nel calcio europeo, in particolar modo in Italia. La sua grande esperienza internazionale e la formidabile capacità di posizionarsi sul campo lo rendono un profilo molto seguito, perfetto per le specifiche necessità tattiche di Luciano Spalletti. L’allenatore chiede infatti elementi già pronti e di grande impatto per mantenere altissima l’intensità agonistica e mentale della squadra nel corso di tutta la stagione.

Le attente valutazioni interne del club hanno già portato a dei passi formali. La dirigenza ha effettuato una prima mossa esplorativa per sondare il terreno e comprendere le reali possibilità di chiudere un colpo a parametro zero. L’ex Milan gradirebbe moltissimo la prestigiosa destinazione torinese e spinge per definire un accordo che gli consenta di tornare protagonista assoluto in Serie A. L’operazione permetterebbe alla società di inserire in rosa un tassello di caratura internazionale senza sborsare euro per il cartellino. In questo modo, il club potrebbe ottimizzare le preziose risorse economiche per blindare il contratto di altri giocatori ritenuti fondamentali per l’ambizioso progetto in via di sviluppo.

Il nodo ingaggio: serve un taglio allo stipendio

Nonostante il reciproco interesse, l’ostacolo principale per arrivare alla fumata bianca è rappresentato dalle elevatissime cifre dell’ingaggio. Attualmente, il centrocampista percepisce in Arabia Saudita uno stipendio pari a 10 milioni di euro a stagione, una somma decisamente fuori dai rigidi parametri finanziari imposti dalla dirigenza bianconera.

Per concretizzare l’importante trasferimento, serve inevitabilmente che il ragazzo accetti di ridursi drasticamente le pretese economiche. I colloqui tra la dirigenza e l’entourage del giocatore proseguiranno senza sosta per cercare un punto d’incontro che possa soddisfare le parti in causa. Il management spera nella totale disponibilità e nella ferrea volontà del diretto interessato per limare le distanze finanziarie e regalare così al tecnico un innesto di primissimo spessore.