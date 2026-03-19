Kessié Juventus, la pista resta calda: il centrocampista è un obiettivo concreto dei bianconeri. Le ultime indiscrezioni

Kessiè Juve: il profilo dell’ex giocatore del Milan resta in cima alla lista per rinforzare la mediana. Ecco cosa filtra

Il prossimo calciomercato estivo si annuncia incandescente e uno dei nomi destinati a infiammare la Serie A è quello di Frank Kessié. L’ivoriano, reduce dall’esperienza in Arabia Saudita, sarebbe infatti disposto a tornare nel nostro campionato, come riportato da Schira. Una disponibilità che ha immediatamente attirato l’attenzione delle big italiane, consapevoli del valore di un centrocampista capace di unire forza fisica, inserimenti e grande affidabilità nei momenti decisivi. Il suo contratto con l’Al-Ahli scade a giugno, rendendolo una delle occasioni a parametro zero più appetibili dell’intera sessione.

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In questo scenario, la Juventus appare in prima fila. I bianconeri cercano da tempo un profilo in grado di dare muscoli, intensità e personalità alla mediana di Spalletti, e Kessié risponde perfettamente a queste esigenze. Non a caso, due club italiani avrebbero già chiesto informazioni, ma la Juve sembra la più attrezzata per offrirgli un progetto tecnico di alto livello e il ritorno in Champions League. La concorrenza non manca, ma il fascino della maglia bianconera potrebbe rivelarsi un fattore decisivo nella scelta finale del giocatore.

Il richiamo di Kessié è legato soprattutto alla sua versatilità: può giocare in un centrocampo a due, da mezzala d’assalto o come equilibratore nelle transizioni. Un profilo prezioso in un calcio sempre più fisico e dinamico. Con la scadenza del contratto saudita ormai vicina, il pressing dei club italiani aumenta e la volontà del giocatore sembra orientata verso un ritorno in Serie A. Resta da capire chi riuscirà a piazzare l’affondo decisivo per riportare il “Presidente” nel campionato che lo ha consacrato.